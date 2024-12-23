سعر Piccolo Inu (PINU)
سعر Piccolo Inu (PINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 764.53K. يتم تحديث سعر PINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Piccolo Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.69
- تغيير سعر Piccolo Inu خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00T
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خلال اليوم، كان سعر Piccolo Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Piccolo Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Piccolo Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Piccolo Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-5.12%
|60 يوم
|$ 0
|+11.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Piccolo Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.73%
-15.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening.
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