توكنوميكس PHUX Governance Token (PHUX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PHUX Governance Token (PHUX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PHUX Governance Token (PHUX) PHUX, also known as Pulse & Hex Universe Xchange, is a programmable liquidity protocol and decentralized automated market maker (AMM) built on PulseChain. PHUX serves as a versatile component for customizable liquidity solutions, providing a flexible building block for tailoring liquidity needs. It allows users to create Liquidity Pools, Indices, and Stable Swaps on PulseChain. الموقع الرسمي: https://phux.io/ الوثيقة البيضاء: https://ph-defi.gitbook.io/phux-protocol/ اشتر PHUX الآن!

توكنوميكس PHUX Governance Token (PHUX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PHUX Governance Token (PHUX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 8.17B $ 8.17B $ 8.17B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 805.50K $ 805.50K $ 805.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01857078 $ 0.01857078 $ 0.01857078 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00009832 $ 0.00009832 $ 0.00009832 معرفة المزيد عن سعر PHUX Governance Token (PHUX)

توكنوميكس PHUX Governance Token (PHUX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PHUX Governance Token (PHUX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PHUX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PHUX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PHUX، استكشف السعر المباشر لتوكن PHUX!

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