سعر PHUX Governance Token (PHUX)
سعر PHUX Governance Token (PHUX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PHUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PHUX Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 834.98
- تغيير سعر PHUX Governance Token خلال اليوم هو +0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PHUX Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PHUX Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PHUX Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PHUX Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.32%
|30 يوم
|$ 0
|-46.46%
|60 يوم
|$ 0
|-36.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PHUX Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+0.32%
-2.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PHUX, also known as Pulse & Hex Universe Xchange, is a programmable liquidity protocol and decentralized automated market maker (AMM) built on PulseChain. PHUX serves as a versatile component for customizable liquidity solutions, providing a flexible building block for tailoring liquidity needs. It allows users to create Liquidity Pools, Indices, and Stable Swaps on PulseChain.
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