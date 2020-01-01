توكنوميكس Phonon DAO (PHONON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Phonon DAO (PHONON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Phonon DAO (PHONON) Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level. الموقع الرسمي: https://phonon.network/ اشتر PHONON الآن!

توكنوميكس Phonon DAO (PHONON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Phonon DAO (PHONON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 56.99K $ 56.99K $ 56.99K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 79.44K $ 79.44K $ 79.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01391468 $ 0.01391468 $ 0.01391468 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000668 $ 0.00000668 $ 0.00000668 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Phonon DAO (PHONON)

توكنوميكس Phonon DAO (PHONON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Phonon DAO (PHONON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PHONON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PHONON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PHONON، استكشف السعر المباشر لتوكن PHONON!

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