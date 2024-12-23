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سعر Phonon DAO (PHONON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر PHONON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phonon DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 330.62 - تغيير سعر Phonon DAO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.17B

أداء سعر Phonon DAO (PHONON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phonon DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phonon DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phonon DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phonon DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +10.28% 60 يوم $ 0 -21.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Phonon DAO (PHONON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phonon DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01391468$ 0.01391468 $ 0.01391468 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Phonon DAO (PHONON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: