سعر Phonon DAO (PHONON)
سعر Phonon DAO (PHONON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر PHONON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phonon DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 330.62
- تغيير سعر Phonon DAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.17B
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خلال اليوم، كان سعر Phonon DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phonon DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phonon DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phonon DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+10.28%
|60 يوم
|$ 0
|-21.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phonon DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level.
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