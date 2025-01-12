سعر Phoenix Finance (PHX)
سعر Phoenix Finance (PHX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 61.97K. يتم تحديث سعر PHX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phoenix Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.84
- تغيير سعر Phoenix Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 64.67M
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خلال اليوم، كان سعر Phoenix Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phoenix Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phoenix Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phoenix Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+84.10%
|60 يوم
|$ 0
|-31.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phoenix Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phoenix Finance is a DeFi platform specialised in crypto financial derivatives. Besides mining and staking opportunities, our users can trade both options and decentralised leveraged tokens. Options are traded using a pooled assets mechanism that allows for premiums to be shared and risks diversified. Decentralised leveraged tokens provide stable leverage, simplicity and do away with the usual difficulties associated with trading on margin.
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