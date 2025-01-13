سعر Philippine Peso Coin (PHPC)
سعر Philippine Peso Coin (PHPC) المباشر لليوم هو USD 0.01713255. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PHPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Philippine Peso Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K
- تغيير سعر Philippine Peso Coin خلال اليوم هو +1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Philippine Peso Coin مقابل USD هو $ +0.00018167 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Philippine Peso Coin مقابل USD هو $ +0.0004084485 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Philippine Peso Coin مقابل USD هو $ +0.0000605721 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Philippine Peso Coin مقابل USD هو $ -0.00036863798843269 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018167
|+1.07%
|30 يوم
|$ +0.0004084485
|+2.38%
|60 يوم
|$ +0.0000605721
|+0.35%
|90 يوم
|$ -0.00036863798843269
|-2.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Philippine Peso Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
+1.07%
+0.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0166185735
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$0.01713255
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RM0.0769251495
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₺0.60649227
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₹1.4763118335
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₴0.7276193985
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