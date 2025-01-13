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سعر Philippine Peso Coin (PHPC) المباشر لليوم هو USD 0.01713255 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PHPC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Philippine Peso Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K - تغيير سعر Philippine Peso Coin خلال اليوم هو +1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Philippine Peso Coin (PHPC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Philippine Peso Coin مقابل USD هو $ +0.00018167 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Philippine Peso Coin مقابل USD هو $ +0.0004084485 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Philippine Peso Coin مقابل USD هو $ +0.0000605721 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Philippine Peso Coin مقابل USD هو $ -0.00036863798843269 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018167 +1.07% 30 يوم $ +0.0004084485 +2.38% 60 يوم $ +0.0000605721 +0.35% 90 يوم $ -0.00036863798843269 -2.10%

تحليل سعر Philippine Peso Coin (PHPC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Philippine Peso Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01673218$ 0.01673218 $ 0.01673218 24 ساعة مرتفع $ 0.01736638$ 0.01736638 $ 0.01736638 عالية طوال الوقت $ 0.0193592$ 0.0193592 $ 0.0193592 تغير السعر (1 ساعة) +0.73% تغير السعر (1يوم) +1.07% تغير السعر (7 أيام) +0.35%

معلومات سوق Philippine Peso Coin (PHPC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: