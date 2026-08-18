سعر Philip Morris xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Philip Morris xStock (PMX) اليوم هو $ 187.2، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PMX الحالي إلى USD هو $ 187.2 لكل PMX.

يحتل Philip Morris xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 225,195، مع عرض متداول قدره 1.20K PMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PMX بين $ 184.95 (أدنى) و$ 191.94 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 289.84، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 144.78.

على المدى القصير، تحرك PMX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 963.34.

معلومات سوق Philip Morris xStock (PMX)

القيمة السوقية $ 225.20K$ 225.20K $ 225.20K الحجم (24 ساعة) $ 963.34$ 963.34 $ 963.34 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 86.85M$ 86.85M $ 86.85M إمداد دورة التداول 1.20K 1.20K 1.20K إجمالي العرض 463,926.2250228814 463,926.2250228814 463,926.2250228814

القيمة السوقية الحالية لـ Philip Morris xStock هي $ 225.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 963.34. العرض المتداول لـ PMX يبلغ 1.20K، مع إجمالي عرض 463926.2250228814. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 86.85M.