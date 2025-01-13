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سعر Phiat Protocol (PHIAT) المباشر لليوم هو USD 0.03681086 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PHIAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phiat Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K - تغيير سعر Phiat Protocol خلال اليوم هو +3.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Phiat Protocol (PHIAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phiat Protocol مقابل USD هو $ +0.00126232 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phiat Protocol مقابل USD هو $ -0.0168216721 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phiat Protocol مقابل USD هو $ +0.0057820842 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phiat Protocol مقابل USD هو $ +0.00504026972834652 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00126232 +3.55% 30 يوم $ -0.0168216721 -45.69% 60 يوم $ +0.0057820842 +15.71% 90 يوم $ +0.00504026972834652 +15.86%

تحليل سعر Phiat Protocol (PHIAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phiat Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03459441$ 0.03459441 $ 0.03459441 24 ساعة مرتفع $ 0.03738861$ 0.03738861 $ 0.03738861 عالية طوال الوقت $ 0.332332$ 0.332332 $ 0.332332 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +3.55% تغير السعر (7 أيام) -1.27%

معلومات سوق Phiat Protocol (PHIAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: