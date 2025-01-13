سعر Phiat Protocol (PHIAT)
سعر Phiat Protocol (PHIAT) المباشر لليوم هو USD 0.03681086. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PHIAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phiat Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K
- تغيير سعر Phiat Protocol خلال اليوم هو +3.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Phiat Protocol مقابل USD هو $ +0.00126232 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phiat Protocol مقابل USD هو $ -0.0168216721 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phiat Protocol مقابل USD هو $ +0.0057820842 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phiat Protocol مقابل USD هو $ +0.00504026972834652 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00126232
|+3.55%
|30 يوم
|$ -0.0168216721
|-45.69%
|60 يوم
|$ +0.0057820842
|+15.71%
|90 يوم
|$ +0.00504026972834652
|+15.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phiat Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+3.55%
-1.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phiat is a decentralized finance protocol that lets people lend and borrow cryptocurrencies. Borrow, Earn, Hedge, Leverage and Short.
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