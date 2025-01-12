سعر PhenX (PNX)
سعر PhenX (PNX) المباشر لليوم هو USD 0.02362273. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.62K. يتم تحديث سعر PNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PhenX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.67
- تغيير سعر PhenX خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر PhenX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PhenX مقابل USD هو $ -0.0075915635 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PhenX مقابل USD هو $ -0.0084118344 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PhenX مقابل USD هو $ -0.2427947911144534 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.34%
|30 يوم
|$ -0.0075915635
|-32.13%
|60 يوم
|$ -0.0084118344
|-35.60%
|90 يوم
|$ -0.2427947911144534
|-91.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PhenX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+0.34%
-10.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PhenX is a decentralized exchange (DEX) platform designed to revolutionize the trading experience by eliminating the high fees and gas costs that currently plague the industry. The platform aims to make decentralized trading accessible and cost-effective for all users by offering low gas fees and zero transaction fees. PhenX integrates advanced features such as AI-driven contract scanning for enhanced security, a feeless bridge for seamless asset transfers across blockchain networks, and a comprehensive suite of tools including charts, an order book, and portfolio management.
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