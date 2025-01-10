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سعر Phemex Token (PT) المباشر لليوم هو USD 1.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phemex Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 955.09K - تغيير سعر Phemex Token خلال اليوم هو -0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Phemex Token (PT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phemex Token مقابل USD هو $ -0.008239309222129 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phemex Token مقابل USD هو $ -0.1329880840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phemex Token مقابل USD هو $ -0.1588166440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phemex Token مقابل USD هو $ -0.07787967752367 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.008239309222129 -0.70% 30 يوم $ -0.1329880840 -11.46% 60 يوم $ -0.1588166440 -13.69% 90 يوم $ -0.07787967752367 -6.29%

تحليل سعر Phemex Token (PT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phemex Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 ساعة مرتفع $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 عالية طوال الوقت $ 1.66$ 1.66 $ 1.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -0.70% تغير السعر (7 أيام) -3.95%

معلومات سوق Phemex Token (PT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: