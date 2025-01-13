سعر Phecda (PCD)
سعر Phecda (PCD) المباشر لليوم هو USD 0.0052119. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PCD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phecda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.42
- تغيير سعر Phecda خلال اليوم هو +4.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Phecda مقابل USD هو $ +0.00021543 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phecda مقابل USD هو $ -0.0014749046 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phecda مقابل USD هو $ -0.0040974342 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phecda مقابل USD هو $ -0.044576767350454695 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021543
|+4.31%
|30 يوم
|$ -0.0014749046
|-28.29%
|60 يوم
|$ -0.0040974342
|-78.61%
|90 يوم
|$ -0.044576767350454695
|-89.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phecda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+4.31%
+4.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Phecda public blockchain project aims to build an open, transparent, and secure blockchain ecosystem. Phecda supports smart contracts, decentralized applications, and cross chain operations through high-performance blockchain solutions, promoting the widespread application and development of blockchain technology in finance, commerce, supply chain, and other fields.
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A$0.008443278
|1 PCD إلى GBP
￡0.004221639
|1 PCD إلى EUR
€0.005055543
|1 PCD إلى USD
$0.0052119
|1 PCD إلى MYR
RM0.023401431
|1 PCD إلى TRY
₺0.18450126
|1 PCD إلى JPY
¥0.821760273
|1 PCD إلى RUB
₽0.529685397
|1 PCD إلى INR
₹0.449109423
|1 PCD إلى IDR
Rp85.440969936
|1 PCD إلى PHP
₱0.3075021
|1 PCD إلى EGP
￡E.0.26320095
|1 PCD إلى BRL
R$0.031896828
|1 PCD إلى CAD
C$0.007505136
|1 PCD إلى BDT
৳0.638614107
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₦8.118211797
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₴0.221349393
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Bs0.2762307
|1 PCD إلى PKR
Rs1.457872668
|1 PCD إلى KZT
₸2.763453618
|1 PCD إلى THB
฿0.180748692
|1 PCD إلى TWD
NT$0.172566009
|1 PCD إلى CHF
Fr0.004742829
|1 PCD إلى HKD
HK$0.040548582
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.د.م0.052588071