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سعر Phavercoin (SOCIAL) المباشر لليوم هو USD 0.00002578 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.50K . يتم تحديث سعر SOCIAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phavercoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Phavercoin خلال اليوم هو +5.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.20B

أداء سعر Phavercoin (SOCIAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phavercoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phavercoin مقابل USD هو $ -0.0000152882 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phavercoin مقابل USD هو $ -0.0000220884 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phavercoin مقابل USD هو $ -0.00022510106268286107 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.29% 30 يوم $ -0.0000152882 -59.30% 60 يوم $ -0.0000220884 -85.68% 90 يوم $ -0.00022510106268286107 -89.72%

تحليل سعر Phavercoin (SOCIAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phavercoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002422$ 0.00002422 $ 0.00002422 24 ساعة مرتفع $ 0.00002627$ 0.00002627 $ 0.00002627 عالية طوال الوقت $ 0.01748636$ 0.01748636 $ 0.01748636 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +5.29% تغير السعر (7 أيام) +32.38%

معلومات سوق Phavercoin (SOCIAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: