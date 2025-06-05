سعر Phavercoin (SOCIAL)
سعر Phavercoin (SOCIAL) المباشر لليوم هو USD 0.00002578. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.50K. يتم تحديث سعر SOCIAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phavercoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Phavercoin خلال اليوم هو +5.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.20B
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خلال اليوم، كان سعر Phavercoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phavercoin مقابل USD هو $ -0.0000152882 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phavercoin مقابل USD هو $ -0.0000220884 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phavercoin مقابل USD هو $ -0.00022510106268286107 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.29%
|30 يوم
|$ -0.0000152882
|-59.30%
|60 يوم
|$ -0.0000220884
|-85.68%
|90 يوم
|$ -0.00022510106268286107
|-89.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phavercoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+5.29%
+32.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phaver is a leading decentralized social app. It allows users to secure their profiles on Lens protocol and Farcaster and cross-post across those networks. With its native token $SOCIAL, Phaver is entering from initial "DeSoc" era to "SocialFi" era, with the token's utilities tied to app's point economy and in-app wallet enabling on-chain transactions incl. tipping, gated content, gamified boosts and item collection. Users are also able to connect multiple external wallets for social and ecosystem benefits, incl. proprietary Cred score. Phaver has its own native app and supergraph connecting the largest social protocols: Lens Protocol and Farcaster. Phaver's native token $SOCIAL is omnichain fungible token on Ethereum, Base and Cyber and has in-app and protocol frames compatibility and token utility.
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