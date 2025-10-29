سعر Phaser Beary المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PHASER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PHASER بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Phaser Beary المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PHASER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PHASER بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Phaser Beary (PHASER)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PHASER إلى USD:

--
----
+193.40%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Phaser Beary (PHASER) المباشر
معلومات سعر Phaser Beary (PHASER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+22.63%

+193.46%

+168.76%

+168.76%

سعر Phaser Beary (PHASER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHASER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHASER على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHASER +22.63% على مدار الساعة الماضية، +193.46% على مدار 24 ساعة، و +168.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Phaser Beary (PHASER)

$ 54.29K
$ 54.29K$ 54.29K

--
----

$ 54.29K
$ 54.29K$ 54.29K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Phaser Beary هي $ 54.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHASER يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.29K.

سجل سعر Phaser Beary (PHASER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phaser Beary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phaser Beary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phaser Beary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phaser Beary مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+193.46%
30 يوم$ 0+100.13%
60 يوم$ 0-12.32%
90 يوم$ 0--

ما هو Phaser Beary ( PHASER )

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Phaser Beary (PHASER)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Phaser Beary (USD)

كم ستكون قيمة Phaser Beary (PHASER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Phaser Beary (PHASER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Phaser Beary.

تحقق الآن من توقعات سعر Phaser Beary!

عملة PHASER إلى العملات المحلية

توكنوميكس Phaser Beary (PHASER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Phaser Beary (PHASER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PHASER والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Phaser Beary (PHASER)

كم يساوي Phaser Beary (PHASER) اليوم؟
سعر PHASER المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PHASER إلى USD الحالي؟
سعر PHASER إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Phaser Beary ؟
القيمة السوقية لعملة PHASER هي $ 54.29K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PHASER؟
العرض المتداول لتوكن PHASER هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PHASER؟
حقق PHASER سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PHASER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 PHASER.
ما هو حجم تداول PHASER؟
حجم تداول PHASER المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PHASER هذا العام؟
قد يرتفع PHASER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PHASER لمزيد من التحليل المتعمق.
