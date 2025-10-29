سعر Phaser Beary (PHASER)
+22.63%
+193.46%
+168.76%
+168.76%
سعر Phaser Beary (PHASER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHASER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHASER على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHASER +22.63% على مدار الساعة الماضية، +193.46% على مدار 24 ساعة، و +168.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Phaser Beary هي $ 54.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHASER يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.29K.
خلال اليوم، كان سعر Phaser Beary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phaser Beary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phaser Beary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phaser Beary مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+193.46%
|30 يوم
|$ 0
|+100.13%
|60 يوم
|$ 0
|-12.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).
