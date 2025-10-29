سعر Pharmachain AI المباشر اليوم هو 0.00069524 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PHAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PHAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Pharmachain AI المباشر اليوم هو 0.00069524 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PHAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PHAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PHAI

معلومات سعر PHAI

الوثيقة البيضاء لـ PHAI

الموقع الرسمي لـ PHAI

اقتصاد توكن PHAI

توقعات سعر PHAI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Pharmachain AI

سعر Pharmachain AI (PHAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PHAI إلى USD:

$0.00069617
$0.00069617$0.00069617
+1.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Pharmachain AI (PHAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:48:59 (UTC+8)

معلومات سعر Pharmachain AI (PHAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00063334
$ 0.00063334$ 0.00063334
24 ساعة منخفض
$ 0.000764
$ 0.000764$ 0.000764
24 ساعة مرتفع

$ 0.00063334
$ 0.00063334$ 0.00063334

$ 0.000764
$ 0.000764$ 0.000764

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0.00023748
$ 0.00023748$ 0.00023748

+3.82%

+2.50%

+94.17%

+94.17%

سعر Pharmachain AI (PHAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00069524. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHAI بين أدنى سعر $ 0.00063334 وأعلى سعر $ 0.000764، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHAI على الإطلاق هو $ 0.00142306، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00023748.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHAI +3.82% على مدار الساعة الماضية، +2.50% على مدار 24 ساعة، و +94.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pharmachain AI (PHAI)

$ 115.76K
$ 115.76K$ 115.76K

--
----

$ 695.24K
$ 695.24K$ 695.24K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pharmachain AI هي $ 115.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHAI يبلغ 166.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 695.24K.

سجل سعر Pharmachain AI (PHAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pharmachain AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pharmachain AI مقابل USD هو $ +0.0000473171 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pharmachain AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pharmachain AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.50%
30 يوم$ +0.0000473171+6.81%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Pharmachain AI ( PHAI )

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Pharmachain AI (PHAI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Pharmachain AI (USD)

كم ستكون قيمة Pharmachain AI (PHAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Pharmachain AI (PHAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Pharmachain AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Pharmachain AI!

عملة PHAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Pharmachain AI (PHAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pharmachain AI (PHAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PHAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Pharmachain AI (PHAI)

كم يساوي Pharmachain AI (PHAI) اليوم؟
سعر PHAI المباشر في USD هو USD 0.00069524، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PHAI إلى USD الحالي؟
سعر PHAI إلى USD الحالي هو $ 0.00069524. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Pharmachain AI ؟
القيمة السوقية لعملة PHAI هي $ 115.76K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PHAI؟
العرض المتداول لتوكن PHAI هو 166.50M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PHAI؟
حقق PHAI سعرًا قياسيًا قدره 0.00142306 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PHAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00023748 PHAI.
ما هو حجم تداول PHAI؟
حجم تداول PHAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PHAI هذا العام؟
قد يرتفع PHAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PHAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:48:59 (UTC+8)

تحديثات Pharmachain AI (PHAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,064.44
$113,064.44$113,064.44

-1.37%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,001.98
$4,001.98$4,001.98

-2.31%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04346
$0.04346$0.04346

-6.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.77
$196.77$196.77

-1.07%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1587
$3.1587$3.1587

-18.11%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,001.98
$4,001.98$4,001.98

-2.31%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,064.44
$113,064.44$113,064.44

-1.37%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.77
$196.77$196.77

-1.07%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6493
$2.6493$2.6493

+0.50%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19446
$0.19446$0.19446

-2.65%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.10256
$0.10256$0.10256

+5,028.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003502
$0.00003502$0.00003502

+438.76%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.270
$2.270$2.270

+202.66%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000021
$0.000000000000000000000021$0.000000000000000000000021

+90.90%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000170
$0.0000000170$0.0000000170

+97.67%