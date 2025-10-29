معلومات سعر Pharmachain AI (PHAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00063334 24 ساعة مرتفع $ 0.000764 عالية طوال الوقت $ 0.00142306 أدنى سعر $ 0.00023748 تغير السعر (1 ساعة) +3.82% تغير السعر (1يوم) +2.50% تغير السعر (7 أيام) +94.17%

سعر Pharmachain AI (PHAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00069524. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHAI بين أدنى سعر $ 0.00063334 وأعلى سعر $ 0.000764، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHAI على الإطلاق هو $ 0.00142306، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00023748.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHAI +3.82% على مدار الساعة الماضية، +2.50% على مدار 24 ساعة، و +94.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pharmachain AI (PHAI)

القيمة السوقية $ 115.76K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 695.24K إمداد دورة التداول 166.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pharmachain AI هي $ 115.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHAI يبلغ 166.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 695.24K.