سعر Pharmachain AI (PHAI)
+3.82%
+2.50%
+94.17%
+94.17%
سعر Pharmachain AI (PHAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00069524. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHAI بين أدنى سعر $ 0.00063334 وأعلى سعر $ 0.000764، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHAI على الإطلاق هو $ 0.00142306، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00023748.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHAI +3.82% على مدار الساعة الماضية، +2.50% على مدار 24 ساعة، و +94.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Pharmachain AI هي $ 115.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHAI يبلغ 166.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 695.24K.
خلال اليوم، كان سعر Pharmachain AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pharmachain AI مقابل USD هو $ +0.0000473171 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pharmachain AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pharmachain AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.50%
|30 يوم
|$ +0.0000473171
|+6.81%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.
The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.
The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.
It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.
Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.
The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.
Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.
Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.
However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.
Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:
“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
كم ستكون قيمة Pharmachain AI (PHAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Pharmachain AI (PHAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Pharmachain AI.
تحقق الآن من توقعات سعر Pharmachain AI!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pharmachain AI (PHAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PHAI والتوكن الشاملة الآن!
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم
AEGIS
AEGIS
+5,028.00%
Jump Tom
JUMP
+438.76%
Piggycell
PIGGY
+202.66%
QBOT AI TRADING
QBOT
+90.90%
DEGENFI
DEGENFI
+97.67%