سعر Phantom Protocol (PHM)
سعر Phantom Protocol (PHM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PHM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phantom Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.31
- تغيير سعر Phantom Protocol خلال اليوم هو -2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Phantom Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phantom Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phantom Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phantom Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.51%
|30 يوم
|$ 0
|-8.86%
|60 يوم
|$ 0
|-3.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phantom Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
-2.51%
+0.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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