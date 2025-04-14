سعر Phantom GhostDOG (PHANT)
سعر Phantom GhostDOG (PHANT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.53K. يتم تحديث سعر PHANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phantom GhostDOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Phantom GhostDOG خلال اليوم هو +6.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 287.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PHANT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PHANT.
خلال اليوم، كان سعر Phantom GhostDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phantom GhostDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phantom GhostDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phantom GhostDOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phantom GhostDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.03%
+6.86%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PHANT إلى VND
₫--
|1 PHANT إلى AUD
A$--
|1 PHANT إلى GBP
￡--
|1 PHANT إلى EUR
€--
|1 PHANT إلى USD
$--
|1 PHANT إلى MYR
RM--
|1 PHANT إلى TRY
₺--
|1 PHANT إلى JPY
¥--
|1 PHANT إلى RUB
₽--
|1 PHANT إلى INR
₹--
|1 PHANT إلى IDR
Rp--
|1 PHANT إلى KRW
₩--
|1 PHANT إلى PHP
₱--
|1 PHANT إلى EGP
￡E.--
|1 PHANT إلى BRL
R$--
|1 PHANT إلى CAD
C$--
|1 PHANT إلى BDT
৳--
|1 PHANT إلى NGN
₦--
|1 PHANT إلى UAH
₴--
|1 PHANT إلى VES
Bs--
|1 PHANT إلى PKR
Rs--
|1 PHANT إلى KZT
₸--
|1 PHANT إلى THB
฿--
|1 PHANT إلى TWD
NT$--
|1 PHANT إلى AED
د.إ--
|1 PHANT إلى CHF
Fr--
|1 PHANT إلى HKD
HK$--
|1 PHANT إلى MAD
.د.م--
|1 PHANT إلى MXN
$--