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سعر Phantom GhostDOG (PHANT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.53K . يتم تحديث سعر PHANT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phantom GhostDOG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Phantom GhostDOG خلال اليوم هو +6.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 287.00B

أداء سعر Phantom GhostDOG (PHANT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phantom GhostDOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phantom GhostDOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phantom GhostDOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phantom GhostDOG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Phantom GhostDOG (PHANT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phantom GhostDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.03% تغير السعر (1يوم) +6.86% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Phantom GhostDOG (PHANT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: