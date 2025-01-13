سعر PHAME (PHAME)
سعر PHAME (PHAME) المباشر لليوم هو USD 0.136829. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PHAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PHAME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.15K
- تغيير سعر PHAME خلال اليوم هو +2.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PHAME مقابل USD هو $ +0.00319344 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PHAME مقابل USD هو $ -0.0700682016 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PHAME مقابل USD هو $ -0.0060398099 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PHAME مقابل USD هو $ -0.0558434730577952 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00319344
|+2.39%
|30 يوم
|$ -0.0700682016
|-51.20%
|60 يوم
|$ -0.0060398099
|-4.41%
|90 يوم
|$ -0.0558434730577952
|-28.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PHAME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+2.39%
-3.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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