سعر pGALA (PGALA)
سعر pGALA (PGALA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PGALA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pGALA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 443.43
- تغيير سعر pGALA خلال اليوم هو -8.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر pGALA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pGALA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pGALA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pGALA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.33%
|30 يوم
|$ 0
|-16.90%
|60 يوم
|$ 0
|+33.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر pGALA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-8.33%
-8.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PGALA is a meme token that’s created due to the pNetwork cross-bridge misconfiguration.
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