سعر pFTM (PFTM)
سعر pFTM (PFTM) المباشر لليوم هو USD 0.00526799. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PFTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pFTM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41
- تغيير سعر pFTM خلال اليوم هو -1.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر pFTM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pFTM مقابل USD هو $ -0.0023291775 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pFTM مقابل USD هو $ -0.0007196590 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pFTM مقابل USD هو $ -0.001100887486208458 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.76%
|30 يوم
|$ -0.0023291775
|-44.21%
|60 يوم
|$ -0.0007196590
|-13.66%
|90 يوم
|$ -0.001100887486208458
|-17.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pFTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.76%
-16.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ripae Finance, an algorithmic stable coin currently pegged to the value of 1 $FTM. An Algorithmic Stable Coin (ASC) is a non-collateralized stablecoin tailored for improving price stability. The beauty of algorithmic stable coins is that they are much more capital efficient than their collateralized cousins. Ripae finance will with its experienced teamwork towards expanding this idea of capital-efficient algorithmic stable coin and build on previous iterations to expand the basis of the ecosystem.
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