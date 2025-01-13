احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $GOLD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $GOLD.

سعر Petur Shiff ($GOLD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $GOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Petur Shiff الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.54 - تغيير سعر Petur Shiff خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Petur Shiff ($GOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Petur Shiff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Petur Shiff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Petur Shiff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Petur Shiff مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -56.86% 60 يوم $ 0 -75.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Petur Shiff ($GOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Petur Shiff: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00225627$ 0.00225627 $ 0.00225627 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -22.04%

معلومات سوق Petur Shiff ($GOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: