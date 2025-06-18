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سعر Petroleum OIL (OIL) المباشر لليوم هو USD 0.113183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Petroleum OIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Petroleum OIL خلال اليوم هو +10.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Petroleum OIL (OIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Petroleum OIL مقابل USD هو $ +0.01097358 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Petroleum OIL مقابل USD هو $ +0.0301478766 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Petroleum OIL مقابل USD هو $ +0.0483161815 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Petroleum OIL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01097358 +10.74% 30 يوم $ +0.0301478766 +26.64% 60 يوم $ +0.0483161815 +42.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Petroleum OIL (OIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Petroleum OIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.102015$ 0.102015 $ 0.102015 24 ساعة مرتفع $ 0.19272$ 0.19272 $ 0.19272 عالية طوال الوقت $ 10.4$ 10.4 $ 10.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +10.74% تغير السعر (7 أيام) +6.65%

معلومات سوق Petroleum OIL (OIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: