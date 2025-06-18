سعر Petroleum OIL (OIL)
سعر Petroleum OIL (OIL) المباشر لليوم هو USD 0.113183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Petroleum OIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Petroleum OIL خلال اليوم هو +10.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Petroleum OIL مقابل USD هو $ +0.01097358 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Petroleum OIL مقابل USD هو $ +0.0301478766 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Petroleum OIL مقابل USD هو $ +0.0483161815 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Petroleum OIL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01097358
|+10.74%
|30 يوم
|$ +0.0301478766
|+26.64%
|60 يوم
|$ +0.0483161815
|+42.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Petroleum OIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+10.74%
+6.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$OIL is the main currency of Petroleum. A GameIfied DeFi project where you become the owner of your own $OIL company ! $OIL is obtained by refinating the crudeOIL found inside your plots.
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