سعر PetroDollar اليوم

السعر المباشر لمشروع PetroDollar (XPD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XPD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XPD.

يحتل PetroDollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,970.96، مع عرض متداول قدره 996.00M XPD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XPD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XPD بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+10.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PetroDollar (XPD)

القيمة السوقية $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K إمداد دورة التداول 996.00M 996.00M 996.00M إجمالي العرض 995,995,533.644292 995,995,533.644292 995,995,533.644292

القيمة السوقية الحالية لـ PetroDollar هي $ 14.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XPD يبلغ 996.00M، مع إجمالي عرض 995995533.644292. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.97K.