سعر Petoshi (PETOSHI)
سعر Petoshi (PETOSHI) المباشر لليوم هو USD 0.01020445. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.75K. يتم تحديث سعر PETOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Petoshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 839.64
- تغيير سعر Petoshi خلال اليوم هو +2.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.31M
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خلال اليوم، كان سعر Petoshi مقابل USD هو $ +0.00025838 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Petoshi مقابل USD هو $ -0.0026345032 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Petoshi مقابل USD هو $ -0.0026565101 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Petoshi مقابل USD هو $ -0.0152303188628649 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00025838
|+2.60%
|30 يوم
|$ -0.0026345032
|-25.81%
|60 يوم
|$ -0.0026565101
|-26.03%
|90 يوم
|$ -0.0152303188628649
|-59.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Petoshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.73%
+2.60%
-12.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Petoshi ($PET) is a web 3 engagement chrome extension that gamifies social experience. Gaining traction globally, it is continuously set to partner with key crypto and tech entities to enhance their ecosystem. Launched on April 1, 2024 by a based community team, built on the Blast chain.
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