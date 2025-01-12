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سعر Petoshi (PETOSHI) المباشر لليوم هو USD 0.01020445 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.75K . يتم تحديث سعر PETOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Petoshi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 839.64 - تغيير سعر Petoshi خلال اليوم هو +2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.31M

أداء سعر Petoshi (PETOSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Petoshi مقابل USD هو $ +0.00025838 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Petoshi مقابل USD هو $ -0.0026345032 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Petoshi مقابل USD هو $ -0.0026565101 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Petoshi مقابل USD هو $ -0.0152303188628649 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025838 +2.60% 30 يوم $ -0.0026345032 -25.81% 60 يوم $ -0.0026565101 -26.03% 90 يوم $ -0.0152303188628649 -59.87%

تحليل سعر Petoshi (PETOSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Petoshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00902257$ 0.00902257 $ 0.00902257 24 ساعة مرتفع $ 0.01018528$ 0.01018528 $ 0.01018528 عالية طوال الوقت $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 تغير السعر (1 ساعة) +4.73% تغير السعر (1يوم) +2.60% تغير السعر (7 أيام) -12.37%

معلومات سوق Petoshi (PETOSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: