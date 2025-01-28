سعر pETH (PETH)
سعر pETH (PETH) المباشر لليوم هو USD 3,343.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.82K
- تغيير سعر pETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر pETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pETH مقابل USD هو $ +11.2432132410 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pETH مقابل USD هو $ -46.6076337540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pETH مقابل USD هو $ +825.173157020196 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +11.2432132410
|+0.34%
|60 يوم
|$ -46.6076337540
|-1.39%
|90 يوم
|$ +825.173157020196
|+32.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
pETH is an Ethereum derivative supported by the JPEG'd protocol. It is minted when a user borrows against their NFT and burned when they decide to repay their loan. Unlike the 2% interest rate for borrowing PUSd, minting $pETH against an NFT has a 5% interest rate.
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