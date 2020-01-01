توكنوميكس Petcoin (PET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Petcoin (PET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Petcoin (PET) Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token. الموقع الرسمي: https://tongochi.org الوثيقة البيضاء: https://tongochi.notion.site/Tongochi-Docs-eng-b286c5b1120743b48267496068a2c2dc اشتر PET الآن!

توكنوميكس Petcoin (PET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Petcoin (PET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.14K $ 9.14K $ 9.14K إجمالي العرض: $ 144.66M $ 144.66M $ 144.66M العرض المتداول: $ 91.08M $ 91.08M $ 91.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.52K $ 14.52K $ 14.52K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04081198 $ 0.04081198 $ 0.04081198 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0001004 $ 0.0001004 $ 0.0001004 معرفة المزيد عن سعر Petcoin (PET)

توكنوميكس Petcoin (PET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Petcoin (PET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PET، استكشف السعر المباشر لتوكن PET!

توقعات سعر PET هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PET؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PET الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PET الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!