سعر Petcoin (PET)
سعر Petcoin (PET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.22K. يتم تحديث سعر PET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Petcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Petcoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 91.08M
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خلال اليوم، كان سعر Petcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Petcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Petcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Petcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+15.64%
|60 يوم
|$ 0
|-36.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Petcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-19.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token.
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