توكنوميكس Pesto the Baby King Penguin (PESTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pesto the Baby King Penguin (PESTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! الموقع الرسمي: https://www.pestosol.com اشتر PESTO الآن!

توكنوميكس Pesto the Baby King Penguin (PESTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pesto the Baby King Penguin (PESTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 465.38K $ 465.38K $ 465.38K إجمالي العرض: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M العرض المتداول: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 465.38K $ 465.38K $ 465.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02946025 $ 0.02946025 $ 0.02946025 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00034452 $ 0.00034452 $ 0.00034452 السعر الحالي: $ 0.00046767 $ 0.00046767 $ 0.00046767 معرفة المزيد عن سعر Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

توكنوميكس Pesto the Baby King Penguin (PESTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pesto the Baby King Penguin (PESTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PESTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PESTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PESTO، استكشف السعر المباشر لتوكن PESTO!

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