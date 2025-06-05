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سعر Pesto the Baby King Penguin (PESTO) المباشر لليوم هو USD 0.00065867 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 658.58K . يتم تحديث سعر PESTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pesto the Baby King Penguin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pesto the Baby King Penguin خلال اليوم هو -2.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر Pesto the Baby King Penguin (PESTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pesto the Baby King Penguin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pesto the Baby King Penguin مقابل USD هو $ +0.0004613968 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pesto the Baby King Penguin مقابل USD هو $ +0.0003218558 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pesto the Baby King Penguin مقابل USD هو $ +0.0000812885099939807 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.78% 30 يوم $ +0.0004613968 +70.05% 60 يوم $ +0.0003218558 +48.86% 90 يوم $ +0.0000812885099939807 +14.08%

تحليل سعر Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pesto the Baby King Penguin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00064516$ 0.00064516 $ 0.00064516 24 ساعة مرتفع $ 0.0007057$ 0.0007057 $ 0.0007057 عالية طوال الوقت $ 0.02946025$ 0.02946025 $ 0.02946025 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -2.78% تغير السعر (7 أيام) -35.31%

معلومات سوق Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: