سعر Pesto the Baby King Penguin (PESTO)
سعر Pesto the Baby King Penguin (PESTO) المباشر لليوم هو USD 0.00065867. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 658.58K. يتم تحديث سعر PESTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pesto the Baby King Penguin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pesto the Baby King Penguin خلال اليوم هو -2.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PESTO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PESTO.
خلال اليوم، كان سعر Pesto the Baby King Penguin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pesto the Baby King Penguin مقابل USD هو $ +0.0004613968 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pesto the Baby King Penguin مقابل USD هو $ +0.0003218558 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pesto the Baby King Penguin مقابل USD هو $ +0.0000812885099939807 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.78%
|30 يوم
|$ +0.0004613968
|+70.05%
|60 يوم
|$ +0.0003218558
|+48.86%
|90 يوم
|$ +0.0000812885099939807
|+14.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pesto the Baby King Penguin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-2.78%
-35.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PESTO إلى VND
₫17.33290105
|1 PESTO إلى AUD
A$0.0010077651
|1 PESTO إلى GBP
￡0.0004808291
|1 PESTO إلى EUR
€0.0005730429
|1 PESTO إلى USD
$0.00065867
|1 PESTO إلى MYR
RM0.0027861741
|1 PESTO إلى TRY
₺0.0258923177
|1 PESTO إلى JPY
¥0.0941173563
|1 PESTO إلى RUB
₽0.0521995975
|1 PESTO إلى INR
₹0.0565665796
|1 PESTO إلى IDR
Rp10.7978671248
|1 PESTO إلى KRW
₩0.8949283423
|1 PESTO إلى PHP
₱0.0366352254
|1 PESTO إلى EGP
￡E.0.0327161389
|1 PESTO إلى BRL
R$0.0037083121
|1 PESTO إلى CAD
C$0.0008957912
|1 PESTO إلى BDT
৳0.0804499538
|1 PESTO إلى NGN
₦1.037273516
|1 PESTO إلى UAH
₴0.0272886981
|1 PESTO إلى VES
Bs0.06389099
|1 PESTO إلى PKR
Rs0.18574494
|1 PESTO إلى KZT
₸0.336053434
|1 PESTO إلى THB
฿0.0214331218
|1 PESTO إلى TWD
NT$0.019694233
|1 PESTO إلى AED
د.إ0.0024173189
|1 PESTO إلى CHF
Fr0.0005335227
|1 PESTO إلى HKD
HK$0.0051639728
|1 PESTO إلى MAD
.د.م0.0060531773
|1 PESTO إلى MXN
$0.0126398773