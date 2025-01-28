سعر Pesabase (PESA)
سعر Pesabase (PESA) المباشر لليوم هو USD 0.055289. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PESA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pesabase الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.03K
- تغيير سعر Pesabase خلال اليوم هو +2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pesabase مقابل USD هو $ +0.00122288 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pesabase مقابل USD هو $ +0.0673857798 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pesabase مقابل USD هو $ +0.0389767767 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pesabase مقابل USD هو $ +0.0121442224765977 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00122288
|+2.26%
|30 يوم
|$ +0.0673857798
|+121.88%
|60 يوم
|$ +0.0389767767
|+70.50%
|90 يوم
|$ +0.0121442224765977
|+28.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pesabase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+2.26%
+30.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
By tokenizing an existing company, we are able to expand marketing to reach more users for Pesabase. Each time someone sends money to their loved ones, a portion of their transaction fee goes as a buy on the chart - burning the supply and increasing the token price. Pesabase currently processes 200k USD per month through word of mouth marketing only. By using marketing funds from the token, our reach expands exponentially to more users. More users = more people sending money to their loved ones at a fraction of the price = more tokens bought = less supply.
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