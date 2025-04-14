سعر Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)
سعر Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) المباشر لليوم هو USD 0.00137895. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.59K. يتم تحديث سعر FPFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Peruvian National Football Team Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Peruvian National Football Team Fan Token خلال اليوم هو -1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.91M
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خلال اليوم، كان سعر Peruvian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Peruvian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ +0.0000874509 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Peruvian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ -0.0005833034 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Peruvian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ -0.002529354339079718 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.22%
|30 يوم
|$ +0.0000874509
|+6.34%
|60 يوم
|$ -0.0005833034
|-42.30%
|90 يوم
|$ -0.002529354339079718
|-64.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Peruvian National Football Team Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.22%
+5.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
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