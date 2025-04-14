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سعر Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) المباشر لليوم هو USD 0.00137895 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.59K . يتم تحديث سعر FPFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Peruvian National Football Team Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Peruvian National Football Team Fan Token خلال اليوم هو -1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.91M

أداء سعر Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Peruvian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Peruvian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ +0.0000874509 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Peruvian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ -0.0005833034 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Peruvian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ -0.002529354339079718 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.22% 30 يوم $ +0.0000874509 +6.34% 60 يوم $ -0.0005833034 -42.30% 90 يوم $ -0.002529354339079718 -64.71%

تحليل سعر Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Peruvian National Football Team Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00137186$ 0.00137186 $ 0.00137186 24 ساعة مرتفع $ 0.00143285$ 0.00143285 $ 0.00143285 عالية طوال الوقت $ 0.210672$ 0.210672 $ 0.210672 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -1.22% تغير السعر (7 أيام) +5.06%

معلومات سوق Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: