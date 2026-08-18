سعر Persija Fan Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Persija Fan Token (PERSIJA) اليوم هو $ 0.09844، مع تغير بنسبة 1.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PERSIJA الحالي إلى USD هو $ 0.09844 لكل PERSIJA.

يحتل Persija Fan Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,333.13، مع عرض متداول قدره 155.76K PERSIJA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PERSIJA بين $ 0.096984 (أدنى) و$ 0.101121 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.469462، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.086021.

على المدى القصير، تحرك PERSIJA بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+3.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 101.25.

معلومات سوق Persija Fan Token (PERSIJA)

القيمة السوقية $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K الحجم (24 ساعة) $ 101.25$ 101.25 $ 101.25 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 984.40K$ 984.40K $ 984.40K إمداد دورة التداول 155.76K 155.76K 155.76K إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Persija Fan Token هي $ 15.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 101.25. العرض المتداول لـ PERSIJA يبلغ 155.76K، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 984.40K.