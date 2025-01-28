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سعر Perry The BNB (PERRY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PERRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Perry The BNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.12 - تغيير سعر Perry The BNB خلال اليوم هو +4.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Perry The BNB (PERRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Perry The BNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Perry The BNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Perry The BNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Perry The BNB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.40% 30 يوم $ 0 -14.90% 60 يوم $ 0 -21.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Perry The BNB (PERRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Perry The BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) +4.40% تغير السعر (7 أيام) -4.98%

معلومات سوق Perry The BNB (PERRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: