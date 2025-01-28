سعر Perry The BNB (PERRY)
سعر Perry The BNB (PERRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PERRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Perry The BNB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.12
- تغيير سعر Perry The BNB خلال اليوم هو +4.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Perry The BNB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Perry The BNB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Perry The BNB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Perry The BNB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.40%
|30 يوم
|$ 0
|-14.90%
|60 يوم
|$ 0
|-21.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Perry The BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+4.40%
-4.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? $Perry is here to make memecoins on BSC great again. $PERRY is a fully Decentralized Meme Currency built on Binance Smart Chain which is one of the largest and safest Blockchain protocols. What makes your project unique? $Perry the one and only History of your project. $Perry are tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative DogeShibaNuflokiCEOLon CEO all day everyday coins. The Doge and Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable memes in the world to take their reigns as King of the memes. What’s next for your project? Make strongest Community & Listing more Dex & Cex What can your token be used for? Trade & Make money
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