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سعر PERRO DINERO (JOTCHUA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JOTCHUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PERRO DINERO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.64K - تغيير سعر PERRO DINERO خلال اليوم هو -4.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PERRO DINERO (JOTCHUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PERRO DINERO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PERRO DINERO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PERRO DINERO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PERRO DINERO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.09% 30 يوم $ 0 -51.62% 60 يوم $ 0 -61.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PERRO DINERO (JOTCHUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PERRO DINERO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00920673$ 0.00920673 $ 0.00920673 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -4.09% تغير السعر (7 أيام) -32.84%

معلومات سوق PERRO DINERO (JOTCHUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: