سعر PERRO DINERO (JOTCHUA)
سعر PERRO DINERO (JOTCHUA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JOTCHUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PERRO DINERO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.64K
- تغيير سعر PERRO DINERO خلال اليوم هو -4.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PERRO DINERO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PERRO DINERO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PERRO DINERO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PERRO DINERO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.09%
|30 يوم
|$ 0
|-51.62%
|60 يوم
|$ 0
|-61.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PERRO DINERO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-4.09%
-32.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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