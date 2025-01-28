سعر Perpetuum Coin (PRP)
سعر Perpetuum Coin (PRP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Perpetuum Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.04
- تغيير سعر Perpetuum Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Perpetuum Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Perpetuum Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Perpetuum Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Perpetuum Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-2.17%
|60 يوم
|$ 0
|-0.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Perpetuum Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PERPETUUM is a deflationary token that installs an ethereum and bitcoin mining farm with the benefits of its tokenomy. With the benefits of the mining rig, the PERPETUUM token is repurchased and then the bought tokens are sent to the dead wallet. This produces a constant increase in liquidity that helps to raise the price floor, adding liquidity that will never be extracted again by those purchases, hence adding true value to the holders. Part of the buyback is used again through the tokenomics to the system, therefore being classified as a perpetual system.
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