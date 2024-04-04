سعر PermaGIFF (PGIFF)
سعر PermaGIFF (PGIFF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PGIFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PermaGIFF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K
- تغيير سعر PermaGIFF خلال اليوم هو +3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PermaGIFF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PermaGIFF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PermaGIFF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PermaGIFF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.29%
|30 يوم
|$ 0
|-4.34%
|60 يوم
|$ 0
|-76.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PermaGIFF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.88%
+3.29%
+11.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PermaGIFF, launched on 4.4.2024 by GIFFORDwear, is the derivative token of GIFF. It pioneers the Perma-Bull Tokenomics, allowing minting via GIFF burning, with a protocol fee dedicated to perpetuating its value through strategic buy and burns, creating a self-sustaining deflationary model.
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