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سعر PERI Finance (PERI) المباشر لليوم هو USD 0.074024 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 999.32K . يتم تحديث سعر PERI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PERI Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.87K - تغيير سعر PERI Finance خلال اليوم هو +5.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.50M

أداء سعر PERI Finance (PERI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PERI Finance مقابل USD هو $ +0.00382271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PERI Finance مقابل USD هو $ -0.0031570273 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PERI Finance مقابل USD هو $ -0.0648376808 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PERI Finance مقابل USD هو $ -0.586524632343792 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00382271 +5.45% 30 يوم $ -0.0031570273 -4.26% 60 يوم $ -0.0648376808 -87.59% 90 يوم $ -0.586524632343792 -88.79%

تحليل سعر PERI Finance (PERI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PERI Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.068616$ 0.068616 $ 0.068616 24 ساعة مرتفع $ 0.07902$ 0.07902 $ 0.07902 عالية طوال الوقت $ 23.97$ 23.97 $ 23.97 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +5.45% تغير السعر (7 أيام) -17.39%

معلومات سوق PERI Finance (PERI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: