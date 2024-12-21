سعر PERI Finance (PERI)
سعر PERI Finance (PERI) المباشر لليوم هو USD 0.074024. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 999.32K. يتم تحديث سعر PERI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PERI Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.87K
- تغيير سعر PERI Finance خلال اليوم هو +5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.50M
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خلال اليوم، كان سعر PERI Finance مقابل USD هو $ +0.00382271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PERI Finance مقابل USD هو $ -0.0031570273 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PERI Finance مقابل USD هو $ -0.0648376808 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PERI Finance مقابل USD هو $ -0.586524632343792 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00382271
|+5.45%
|30 يوم
|$ -0.0031570273
|-4.26%
|60 يوم
|$ -0.0648376808
|-87.59%
|90 يوم
|$ -0.586524632343792
|-88.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PERI Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+5.45%
-17.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PERI Finance is a decentralized cross-chain synthetic issuance and derivative exchange protocol that provides unlimited liquidity on the Polkadot network. With PERI finance, anyone can access traditional financial products and crypto assets without hustles and bustles. Additionally, PERI Finance provides solutions to current issues suffering Defi-projects on Ethereum including absurdly high GAS fee, slow transaction speed and the possibility of various attacks such as front running and flash loan by harnessing Layer2 with OVM(Optimistic Virtual Machine). On PERI Finance, anyone can enjoy the opportunity to accessing a wide range of traditional financial and crypto assets in the forms of both unleveraged and leveraged synthetic products by removing difficult procedures and inconvenient processes which are obligatory for anyone to be exposed to the investment assets in the traditional financial market. By simply staking PERI and minting pUSD, users can convert one asset to another or open long or short positions of leveraged contracts underlying various assets without any restriction. Pynth, stands for Peri Synthetic asset, is a synthetic asset that price follows the price of the underlying asset. Pynths currently provided by PERI Exchange are Forex, Crypto Currency and Commodity.
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