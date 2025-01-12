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سعر Pera Finance (PERA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.47K . يتم تحديث سعر PERA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pera Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.75 - تغيير سعر Pera Finance خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 104.62M

أداء سعر Pera Finance (PERA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pera Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pera Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pera Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pera Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ 0 -29.56% 60 يوم $ 0 -29.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pera Finance (PERA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pera Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.459308$ 0.459308 $ 0.459308 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -7.74%

معلومات سوق Pera Finance (PERA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: