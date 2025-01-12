سعر Pera Finance (PERA)
سعر Pera Finance (PERA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.47K. يتم تحديث سعر PERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pera Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.75
- تغيير سعر Pera Finance خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 104.62M
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خلال اليوم، كان سعر Pera Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pera Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pera Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pera Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-29.56%
|60 يوم
|$ 0
|-29.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pera Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.02%
-7.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pera Finance is a multi-layered and sustainable trading & yield farming protocol integrated with a fully-decentralized daily trading competition.
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