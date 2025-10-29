معلومات سعر PepsiCo xStock (PEPX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 148.97 $ 148.97 $ 148.97 24 ساعة منخفض $ 153.18 $ 153.18 $ 153.18 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 148.97$ 148.97 $ 148.97 24 ساعة مرتفع $ 153.18$ 153.18 $ 153.18 عالية طوال الوقت $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 أدنى سعر $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -2.37% تغير السعر (7 أيام) -2.37%

سعر PepsiCo xStock (PEPX) في الوقت الحقيقي هو $149.41. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PEPX بين أدنى سعر $ 148.97 وأعلى سعر $ 153.18، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPEPX على الإطلاق هو $ 177.28، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 137.74.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PEPX -0.17% على مدار الساعة الماضية، -2.14% على مدار 24 ساعة، و -2.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PepsiCo xStock (PEPX)

القيمة السوقية $ 178.72K$ 178.72K $ 178.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M إمداد دورة التداول 1.20K 1.20K 1.20K إجمالي العرض 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

القيمة السوقية الحالية لـ PepsiCo xStock هي $ 178.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEPX يبلغ 1.20K، مع إجمالي عرض 24118.33789782. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.60M.