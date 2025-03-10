سعر Pepper Meme (PEPPER)
سعر Pepper Meme (PEPPER) المباشر لليوم هو USD 0.0018792. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.87M. يتم تحديث سعر PEPPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepper Meme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.34K
- تغيير سعر Pepper Meme خلال اليوم هو +40.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Pepper Meme مقابل USD هو $ +0.00054495 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepper Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepper Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepper Meme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00054495
|+40.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepper Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
+40.84%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.
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