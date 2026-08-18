سعر Pepoclown اليوم

السعر المباشر لمشروع Pepoclown (HONK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HONK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HONK.

يحتل Pepoclown حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 149,267، مع عرض متداول قدره 420.69T HONK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HONK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HONK بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و-10.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pepoclown (HONK)

القيمة السوقية $ 149.27K$ 149.27K $ 149.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 149.27K$ 149.27K $ 149.27K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pepoclown هي $ 149.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HONK يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 149.27K.