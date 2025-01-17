سعر Pepinu (PEPINU)
سعر Pepinu (PEPINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepinu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.63
- تغيير سعر Pepinu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pepinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepinu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.69%
|60 يوم
|$ 0
|-29.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepinu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+7.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mad scientists created a monster by combining the genes of PEPE and SHIBA INU, and named it PEPINU. This is the utility token of the Pepinu Ecosystem, which is governed by the community. Pepinu aims to add utility to meme coins and aspires to be among the top 10 meme coins.
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