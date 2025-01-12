سعر PEPIG (PEPIG)
سعر PEPIG (PEPIG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.90K. يتم تحديث سعر PEPIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEPIG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.62
- تغيير سعر PEPIG خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PEPIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPIG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-27.62%
|60 يوم
|$ 0
|-3.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPIG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepig is a token on SOL ecosystem - our team is making funny content on social media - mostly animations.
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