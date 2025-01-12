سعر PepeWifPork (PEPEWFPORK)
سعر PepeWifPork (PEPEWFPORK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.30K. يتم تحديث سعر PEPEWFPORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PepeWifPork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.44
- تغيير سعر PepeWifPork خلال اليوم هو +0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PepeWifPork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PepeWifPork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PepeWifPork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PepeWifPork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.84%
|30 يوم
|$ 0
|-21.32%
|60 يوم
|$ 0
|-21.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PepeWifPork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.84%
-15.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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