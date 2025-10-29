معلومات سعر PEPETO (PEPETO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.068676 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.34% تغير السعر (7 أيام) +40.77%

سعر PEPETO (PEPETO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PEPETO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPEPETO على الإطلاق هو $ 0.068676، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PEPETO -0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.34% على مدار 24 ساعة، و +40.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PEPETO (PEPETO)

القيمة السوقية $ 57.32K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.32K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PEPETO هي $ 57.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEPETO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.32K.