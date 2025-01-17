سعر Pepera (PEPERA)
سعر Pepera (PEPERA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepera الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.22
- تغيير سعر Pepera خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pepera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepera مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.01%
|60 يوم
|$ 0
|+24.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$pepera is the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Pepera to take reign. Pepera has arrived to revitalize the zkSync memecoins market. Launched without fanfare, no pre-sale, zero taxes, and with LP burnt and contract renounced, $PEPERA is a coin that belongs to the people forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPERA lead the way and guide zkSync meme to success. It's memecoin. It's owned by the community to have fun together. We are building the biggest memecoin community on zkSync Era.
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