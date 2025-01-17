سعر PEPEPOW (PEPEW)
سعر PEPEPOW (PEPEW) المباشر لليوم هو USD 0.00000542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.05K. يتم تحديث سعر PEPEW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEPEPOW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 759.20
- تغيير سعر PEPEPOW خلال اليوم هو -6.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 41.22B
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خلال اليوم، كان سعر PEPEPOW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPEPOW مقابل USD هو $ -0.0000032757 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPEPOW مقابل USD هو $ +0.0000016659 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPEPOW مقابل USD هو $ +0.000003377680792889713 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.84%
|30 يوم
|$ -0.0000032757
|-60.43%
|60 يوم
|$ +0.0000016659
|+30.74%
|90 يوم
|$ +0.000003377680792889713
|+165.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPEPOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
-6.84%
+5.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A POW/POS hybrid, that runs on the memehash algorithm, offering fast, affordable and private transactions. Using a DAO development programme for long term growth, and the expansion the PEPEPOW ecosystem.
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