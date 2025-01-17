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سعر PEPEPOW (PEPEW) المباشر لليوم هو USD 0.00000542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.05K . يتم تحديث سعر PEPEW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PEPEPOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 759.20 - تغيير سعر PEPEPOW خلال اليوم هو -6.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 41.22B

أداء سعر PEPEPOW (PEPEW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PEPEPOW مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPEPOW مقابل USD هو $ -0.0000032757 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPEPOW مقابل USD هو $ +0.0000016659 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPEPOW مقابل USD هو $ +0.000003377680792889713 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.84% 30 يوم $ -0.0000032757 -60.43% 60 يوم $ +0.0000016659 +30.74% 90 يوم $ +0.000003377680792889713 +165.38%

تحليل سعر PEPEPOW (PEPEW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPEPOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000531$ 0.00000531 $ 0.00000531 24 ساعة مرتفع $ 0.00000587$ 0.00000587 $ 0.00000587 عالية طوال الوقت $ 0.00302514$ 0.00302514 $ 0.00302514 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) -6.84% تغير السعر (7 أيام) +5.52%

معلومات سوق PEPEPOW (PEPEW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: