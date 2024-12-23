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سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ) المباشر لليوم هو USD 23.4 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 327.67K . يتم تحديث سعر PPBLZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepemon Pepeballs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K - تغيير سعر Pepemon Pepeballs خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.00K

أداء سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ -2.6667576000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ +31.5781853400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -2.6667576000 -11.39% 60 يوم $ +31.5781853400 +134.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepemon Pepeballs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 460.7$ 460.7 $ 460.7 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.78%

معلومات سوق Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: