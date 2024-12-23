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سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

USD

مخطط سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ) المباشر

$23.4
$23.4$23.4
0.00%(1D)

سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ) لليوم

سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ) المباشر لليوم هو USD 23.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 327.67K. يتم تحديث سعر PPBLZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepemon Pepeballs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K
- تغيير سعر Pepemon Pepeballs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.00K

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أداء سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ -2.6667576000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ +31.5781853400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -2.6667576000-11.39%
60 يوم$ +31.5781853400+134.95%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepemon Pepeballs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 0$ 0

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$ 0$ 0

$ 460.7
$ 460.7$ 460.7

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-8.78%

معلومات سوق Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 327.67K
$ 327.67K$ 327.67K

$ 1.57K
$ 1.57K$ 1.57K

14.00K
14.00K 14.00K

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المصدر Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

الموقع الرسمي

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عملة PPBLZ إلى العملات المحلية

1 PPBLZ إلى AUD
A$37.206
1 PPBLZ إلى GBP
18.486
1 PPBLZ إلى EUR
22.23
1 PPBLZ إلى USD
$23.4
1 PPBLZ إلى MYR
RM104.832
1 PPBLZ إلى TRY
823.446
1 PPBLZ إلى JPY
¥3,661.866
1 PPBLZ إلى RUB
2,407.158
1 PPBLZ إلى INR
1,989.702
1 PPBLZ إلى IDR
Rp377,419.302
1 PPBLZ إلى PHP
1,371.942
1 PPBLZ إلى EGP
￡E.1,189.656
1 PPBLZ إلى BRL
R$142.038
1 PPBLZ إلى CAD
C$33.462
1 PPBLZ إلى BDT
2,784.366
1 PPBLZ إلى NGN
36,166.806
1 PPBLZ إلى UAH
977.184
1 PPBLZ إلى VES
Bs1,193.4
1 PPBLZ إلى PKR
Rs6,485.544
1 PPBLZ إلى KZT
12,238.434
1 PPBLZ إلى THB
฿802.152
1 PPBLZ إلى TWD
NT$764.946
1 PPBLZ إلى CHF
Fr20.826
1 PPBLZ إلى HKD
HK$181.584
1 PPBLZ إلى MAD
.د.م234.468