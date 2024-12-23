سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ)
سعر Pepemon Pepeballs (PPBLZ) المباشر لليوم هو USD 23.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 327.67K. يتم تحديث سعر PPBLZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepemon Pepeballs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K
- تغيير سعر Pepemon Pepeballs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.00K
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خلال اليوم، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ -2.6667576000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ +31.5781853400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepemon Pepeballs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -2.6667576000
|-11.39%
|60 يوم
|$ +31.5781853400
|+134.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepemon Pepeballs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepemons it's just for the very best. Pepemon gotta farm 'em all
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|1 PPBLZ إلى AUD
A$37.206
|1 PPBLZ إلى GBP
￡18.486
|1 PPBLZ إلى EUR
€22.23
|1 PPBLZ إلى USD
$23.4
|1 PPBLZ إلى MYR
RM104.832
|1 PPBLZ إلى TRY
₺823.446
|1 PPBLZ إلى JPY
¥3,661.866
|1 PPBLZ إلى RUB
₽2,407.158
|1 PPBLZ إلى INR
₹1,989.702
|1 PPBLZ إلى IDR
Rp377,419.302
|1 PPBLZ إلى PHP
₱1,371.942
|1 PPBLZ إلى EGP
￡E.1,189.656
|1 PPBLZ إلى BRL
R$142.038
|1 PPBLZ إلى CAD
C$33.462
|1 PPBLZ إلى BDT
৳2,784.366
|1 PPBLZ إلى NGN
₦36,166.806
|1 PPBLZ إلى UAH
₴977.184
|1 PPBLZ إلى VES
Bs1,193.4
|1 PPBLZ إلى PKR
Rs6,485.544
|1 PPBLZ إلى KZT
₸12,238.434
|1 PPBLZ إلى THB
฿802.152
|1 PPBLZ إلى TWD
NT$764.946
|1 PPBLZ إلى CHF
Fr20.826
|1 PPBLZ إلى HKD
HK$181.584
|1 PPBLZ إلى MAD
.د.م234.468