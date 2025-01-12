سعر Pepek Philippe (PEPEK)
سعر Pepek Philippe (PEPEK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.49K. يتم تحديث سعر PEPEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepek Philippe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.80
- تغيير سعر Pepek Philippe خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.93M
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خلال اليوم، كان سعر Pepek Philippe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepek Philippe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepek Philippe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepek Philippe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.26%
|30 يوم
|$ 0
|-34.66%
|60 يوم
|$ 0
|+27.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepek Philippe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-0.26%
-20.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience.
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