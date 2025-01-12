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سعر Pepek Philippe (PEPEK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.49K . يتم تحديث سعر PEPEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepek Philippe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.80 - تغيير سعر Pepek Philippe خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.93M

أداء سعر Pepek Philippe (PEPEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepek Philippe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepek Philippe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepek Philippe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepek Philippe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.26% 30 يوم $ 0 -34.66% 60 يوم $ 0 +27.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepek Philippe (PEPEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepek Philippe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00100376$ 0.00100376 $ 0.00100376 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -20.41%

معلومات سوق Pepek Philippe (PEPEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: