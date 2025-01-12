سعر Pepecoin (PEP)
سعر Pepecoin (PEP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.88M. يتم تحديث سعر PEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.63K
- تغيير سعر Pepecoin خلال اليوم هو +27.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.65B
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خلال اليوم، كان سعر Pepecoin مقابل USD هو $ +0.00011676 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011676
|+27.98%
|30 يوم
|$ 0
|-59.24%
|60 يوم
|$ 0
|+916.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.39%
+27.98%
-7.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepecoin is a layer 1 community-focused cryptocurrency created by one of the original Dogecoin shibes from 2013. It was created for one purpose, to create a new and fun community just like the original Dogecoin community. It uses scrypt and is merge minable with other scrypt coins including Litecoin and Dogecoin starting at block 100,000. Pepecoin was fairly launched with no premine, preallocation, ICO, etc.
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