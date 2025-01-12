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سعر Pepecoin (PEP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.88M . يتم تحديث سعر PEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.63K - تغيير سعر Pepecoin خلال اليوم هو +27.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 89.65B

أداء سعر Pepecoin (PEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepecoin مقابل USD هو $ +0.00011676 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011676 +27.98% 30 يوم $ 0 -59.24% 60 يوم $ 0 +916.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepecoin (PEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00182409$ 0.00182409 $ 0.00182409 تغير السعر (1 ساعة) -1.39% تغير السعر (1يوم) +27.98% تغير السعر (7 أيام) -7.00%

معلومات سوق Pepecoin (PEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: